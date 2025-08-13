전남 지역 독립유공자 1,521명…전국 4위

출처 : 전남연구원 출처 : 전남연구원

광복 80주년을 맞아 전남연구원이 국가보훈부의 자료를 분석한 결과 전남의 독립유공자 수는 1,521명으로 전국에서 4번째로 많았고, 이 가운데 나주가 118명, 무안이 108명 순으로 집계됐습니다.또 전남의 독립유공자 훈격 분포를 보면 건국포장이 188명으로 가장 많고 대통령 표창이 538명으로 뒤를 이었습니다.독립운동 현충시설 수는 전남이 124개로 2위를 차지했고, 전남 내에서는 보성이 15개로 가장 많았습니다.한편 전남도는 광역지자체 단위 최초로 독립운동 미서훈자 발굴과 서훈 신청을 진행했고, 현재 전남독립운동사 편찬 작업을 추진하고 있습니다.