구미시, 도로망 확충에 예산 854억 원 편성

구미시가 교통난 해소를 위한 도로망 확충에 854억 원의 추가경정예산을 편성했습니다.



구미시는 낡은 도로 정비와 신규 도로 건설, 산업단지 물류 흐름 개선 등을 위해 기존 예산보다 241억 원 늘어난 854억 원을 도로망 확충에 투입한다고 밝혔습니다.



주요 사업은 들성로 교차로 개선사업, 사곡 오거리 고가도로 신설 등입니다.



