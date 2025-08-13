대구수목원, 생활권 수목 병해충 도감 발간

동영상 고정 취소

대구수목원은 조경 수목에 주로 발생하는 병해충의 특성과 방제법을 정리한 도감을 발간했습니다.



병해충 도감은 지난 10여 년 간의 현장 피해 사례를 토대로 생활권에서 자주 발생하는 병해충 2백여 종의 사진과 피해 식물의 종류, 발생 시기, 방제법 등이 정리돼 있습니다.



대구수목원은 도감을 공동주택과 학교, 공공기관 등 조경수목 관리 현장에 배포하고, 시민 대상 교육자료로 적극 활용할 계획입니다.



