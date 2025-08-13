중구, ‘대구약령시 배지 투어’ 운영
입력 2025.08.13 (11:25)
대구 중구가 약령시 관광 활성화를 위해 내일(14일)부터 연말까지 '약령시 한방로드 배지투어’를 운영합니다.
이에 따라, 대구약령시한의약박물관, 한방의료체험타운 등 주요 관광지 5곳의 도장을 모두 모은 참가자에게 약령시 배지를 증정합니다.
또, 5곳을 모두 방문하고 한방 비누 만들기 등 유료 프로그램을 2개 이상 체험한 참가자에게는 약령시 에코백을 추가로 줍니다.
