중소기업 공공구매 상담회 참여기업 모집

대구경북중소벤처기업청이 중소기업 제품 구매 촉진을 위한 공공구매 상담회 참여 기업을 다음 달 10일까지 모집합니다.



오는 10월 15일 산업단지공단 대구본부에서 열리는 상담회에는 경북대병원과 대구교통공사 등 지역 15개 공공기관과 대구지방조달청, 공영홈쇼핑이 참여합니다.



상담회에서는 공공기관 구매 담당자와 중소기업간 1대 1 구매 상담과 정부 조달 정책 설명도 진행됩니다.



