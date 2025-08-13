경상북도, 저출생 극복 도민 아이디어 공모

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

경상북도가 저출생 극복을 위한 도민 아이디어를 공모합니다.



이에 따라, 오는 24일까지 저출생 극복 정책 제안 공모전을 통해 도민들이 체감할 수 있는 아이디어를 모읍니다.



경북도민이면 누구나 참여할 수 있으며 우수 정책 제안자에게는 대상 50만 원 등 총 300만 원 규모의 전통시장 상품권을 지급합니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!