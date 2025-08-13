경상북도, 저출생 극복 도민 아이디어 공모
입력 2025.08.13 (11:25) 수정 2025.08.13 (15:47)
경상북도가 저출생 극복을 위한 도민 아이디어를 공모합니다.
이에 따라, 오는 24일까지 저출생 극복 정책 제안 공모전을 통해 도민들이 체감할 수 있는 아이디어를 모읍니다.
경북도민이면 누구나 참여할 수 있으며 우수 정책 제안자에게는 대상 50만 원 등 총 300만 원 규모의 전통시장 상품권을 지급합니다.
경상북도, 저출생 극복 도민 아이디어 공모
- 입력 2025-08-13 11:25:54
- 수정2025-08-13 15:47:26
김재노 기자 delaro@kbs.co.kr김재노 기자의 기사 모음
