정치

민주당 “야당 국민임명식 불참은 정무적 선택…굳이 설득할 단계 아냐”

입력 2025.08.13 (11:27) 수정 2025.08.13 (11:30)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

민주당이 오는 15일 이재명 대통령 ‘국민임명식’에 불참하는 야당에 대해 “굳이 참석을 요청하거나 설득할 단계는 아니다”라고 밝혔습니다.

더불어민주당 박수현 수석대변인은 오늘(13일) 최고위원회의 후 기자들과 만나 “이 문제는 국민의힘이 전략적, 정무적으로 선택한 하나의 카드”라며 이같이 밝혔습니다.

박 수석대변인은 “의미가 있는 귀중한 자리에 진심으로 축하의 마음이 열려서 함께하는 마음으로 오는 게 중요하다”고 말했습니다.

이어 “다만, 이재명 정부 출범을 축하하는 자리이고, 취임식 컨셉트도 처음으로 주권자인 국민이 임명하는 자리라는 의미를 둔 만큼, 정치 현안을 떠나서 국민과 함께 축하하는 마음으로 국민의힘이 참석해 주시기를 요청 드리는 마음뿐”이라고 덧붙였습니다.

전현희 최고위원은 KBS 1라디오 ‘전격시사’ 인터뷰에서 “이 사안은 정쟁의 대상이 아니다”라며 “국민 축제의 현장에 정쟁을 일삼으면서 정파적 이유로 참석하지 않겠다는 것은 매우 부적절하다”고 밝혔습니다.

이어 “지금이라도 늦지 않았으니, 국민과 함께 어우러지면서 이런 축제의 현장을 같이 했으면 좋겠다”며 야당의 참석을 촉구했습니다.

앞서 국민의힘과 개혁신당은 조국 전 대표와 윤미향 전 의원 등의 사면에 반발하며 국민임명식 불참을 선언했습니다.

다만 두 당 지도부는 광복절 당일 오전 열리는 정부 공식 행사인 제80주년 광복절 경축식에는 참석할 예정입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 민주당 “야당 국민임명식 불참은 정무적 선택…굳이 설득할 단계 아냐”
    • 입력 2025-08-13 11:27:45
    • 수정2025-08-13 11:30:08
    정치
민주당이 오는 15일 이재명 대통령 ‘국민임명식’에 불참하는 야당에 대해 “굳이 참석을 요청하거나 설득할 단계는 아니다”라고 밝혔습니다.

더불어민주당 박수현 수석대변인은 오늘(13일) 최고위원회의 후 기자들과 만나 “이 문제는 국민의힘이 전략적, 정무적으로 선택한 하나의 카드”라며 이같이 밝혔습니다.

박 수석대변인은 “의미가 있는 귀중한 자리에 진심으로 축하의 마음이 열려서 함께하는 마음으로 오는 게 중요하다”고 말했습니다.

이어 “다만, 이재명 정부 출범을 축하하는 자리이고, 취임식 컨셉트도 처음으로 주권자인 국민이 임명하는 자리라는 의미를 둔 만큼, 정치 현안을 떠나서 국민과 함께 축하하는 마음으로 국민의힘이 참석해 주시기를 요청 드리는 마음뿐”이라고 덧붙였습니다.

전현희 최고위원은 KBS 1라디오 ‘전격시사’ 인터뷰에서 “이 사안은 정쟁의 대상이 아니다”라며 “국민 축제의 현장에 정쟁을 일삼으면서 정파적 이유로 참석하지 않겠다는 것은 매우 부적절하다”고 밝혔습니다.

이어 “지금이라도 늦지 않았으니, 국민과 함께 어우러지면서 이런 축제의 현장을 같이 했으면 좋겠다”며 야당의 참석을 촉구했습니다.

앞서 국민의힘과 개혁신당은 조국 전 대표와 윤미향 전 의원 등의 사면에 반발하며 국민임명식 불참을 선언했습니다.

다만 두 당 지도부는 광복절 당일 오전 열리는 정부 공식 행사인 제80주년 광복절 경축식에는 참석할 예정입니다.
이원희
이원희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 내일 새벽까지 폭우…인천·경기북부 200mm↑ 비

수도권 내일 새벽까지 폭우…인천·경기북부 200mm↑ 비
‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 <br>구속…‘관저 공사’도 수사

‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 구속…‘관저 공사’도 수사
이 대통령 “국가 재정 취약 씨 <br>뿌릴 씨앗 부족…밭 묵힐 생각에 답답”

이 대통령 “국가 재정 취약 씨 뿌릴 씨앗 부족…밭 묵힐 생각에 답답”
고용부 “산재 사고에 경제제재…반복 시 과징금·영업정지 요건 강화”

고용부 “산재 사고에 경제제재…반복 시 과징금·영업정지 요건 강화”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.