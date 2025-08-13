민주당 “야당 국민임명식 불참은 정무적 선택…굳이 설득할 단계 아냐”

민주당이 오는 15일 이재명 대통령 ‘국민임명식’에 불참하는 야당에 대해 “굳이 참석을 요청하거나 설득할 단계는 아니다”라고 밝혔습니다.



더불어민주당 박수현 수석대변인은 오늘(13일) 최고위원회의 후 기자들과 만나 “이 문제는 국민의힘이 전략적, 정무적으로 선택한 하나의 카드”라며 이같이 밝혔습니다.



박 수석대변인은 “의미가 있는 귀중한 자리에 진심으로 축하의 마음이 열려서 함께하는 마음으로 오는 게 중요하다”고 말했습니다.



이어 “다만, 이재명 정부 출범을 축하하는 자리이고, 취임식 컨셉트도 처음으로 주권자인 국민이 임명하는 자리라는 의미를 둔 만큼, 정치 현안을 떠나서 국민과 함께 축하하는 마음으로 국민의힘이 참석해 주시기를 요청 드리는 마음뿐”이라고 덧붙였습니다.



전현희 최고위원은 KBS 1라디오 ‘전격시사’ 인터뷰에서 “이 사안은 정쟁의 대상이 아니다”라며 “국민 축제의 현장에 정쟁을 일삼으면서 정파적 이유로 참석하지 않겠다는 것은 매우 부적절하다”고 밝혔습니다.



이어 “지금이라도 늦지 않았으니, 국민과 함께 어우러지면서 이런 축제의 현장을 같이 했으면 좋겠다”며 야당의 참석을 촉구했습니다.



앞서 국민의힘과 개혁신당은 조국 전 대표와 윤미향 전 의원 등의 사면에 반발하며 국민임명식 불참을 선언했습니다.



다만 두 당 지도부는 광복절 당일 오전 열리는 정부 공식 행사인 제80주년 광복절 경축식에는 참석할 예정입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!