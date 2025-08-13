하남산단 지하수 검사 완료…16곳 발암물질 ‘초과검출’
입력 2025.08.13 (11:28)
광주 광산구가 지난달부터 광주 하남산단과 인근 주거지역 지하수 174곳의 수질 검사를 마무리 한 결과 16곳에서 기준치 초과 발암물질이 검출됐습니다.
발암물질이 초과 검출된 지하수 관정은 모두 산단에서 사용하는 것으로 주거지에서 있는 지하수 관정은 모두 수질이 적합한 것으로 확인됐습니다.
광산구는 기준치를 초과한 지하수 관정에 대해서는 수질 개선 권고 조치를 내리고 폐공을 유도할 계획입니다.
- 입력 2025-08-13 11:28:13
- 수정2025-08-13 15:51:00
