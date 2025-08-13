광주 SRF 시설에서 기준치 초과 악취…“운영 중단해야”

동영상 고정 취소

광주시 남구 가연성폐기물 연료화시설 SRF의 악취 문제에 대해 김병내 남구청장이 악취가 개선되기 전까지 SRF 시설 가동을 중단하고 쓰레기를 직매립할 것을 광주시에 건의하겠다고 밝혔습니다.



앞서 지난 6월 악취 측정 결과 시설 배출구에서 법정 허용 기준치인 희석배수 500을 넘는 669가 검출됐고, 남구는 SRF 운영사에 6개월 내 악취 개선 권고 명령을 내렸습니다.



운영사는 에어커튼 설치와 정기보수 조기 시행 등을 담은 악취 개선 계획안을 구청에 제출한 상태입니다.



