수원팔달경찰서 개서식 개최…“팔달구 치안 전담”

입력 2025.08.13 (11:28)

수원팔달경찰서가 오늘(13일) 오전 개서식을 열고 본격적으로 업무를 시작했습니다.

오늘 개서식에는 유재성 경찰청장 직무대행과 김준영 경기남부경찰청장 등이 참석했습니다.

수원팔달서는 2012년 ‘오원춘 사건’으로 지역 내 치안 강화 목소리가 대두되면서 신축이 추진됐습니다.

수원팔달서가 문을 열면서 수원에는 4개 행정구별(장안·영통·권선·팔달구) 경찰서 설치가 완료됐습니다.

이에 따라 기존 수원중부·남부·서부서의 관할 지역은 각각 장안·영통·권선구로 조정됐고 명칭도 이에 맞게 장안·영통·권선서로 바뀝니다.

수원팔달서는 과학치안을 바탕으로 강력범죄예방과 피해자보호, 생활치안강화 등에 중점을 두고 업무를 추진할 계획입니다.

이를 위해 스토킹·교제폭력 등 관계성 범죄 대응전문팀을 비롯해 보이스피싱 전담팀을 운영하고, 순찰 로봇과 내구성이 강화된 신형 방검조끼 등도 도입할 예정입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 경기남부경찰청 제공]

[사진 출처 : 연합뉴스 / 경기남부경찰청 제공]
신지수
신지수 기자

