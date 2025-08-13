국내프로야구

예비 FA 강백호, 해외 에이전시와 계약…미국 진출 도전하나?

입력 2025.08.13 (11:31)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

2025시즌을 마치고 자유계약선수(FA) 자격을 얻는 프로야구 kt의 강백호(26)가 글로벌 에이전시와 계약했습니다.

미국프로야구 메이저리그(MLB) 등 북미 프로스포츠를 거점으로 삼는 파라곤 스포츠 인터내셔널은 오늘(13일) 강백호와 계약 사실을 공개하면서 "우리의 MLB 명단에 포함하게 돼 기쁘다"고 밝혔습니다.

파라곤은 밀워키 브루어스의 간판스타 크리스천 옐리치 등 다수의 빅리거를 대리하는 에이전시입니다.

강백호는 국내 소속사가 따로 있는만큼, 파라곤을 통해 해외 구단과 접촉을 추진할 것으로 보입니다.

강백호는 올 시즌을 마친 뒤 제약 없이 국내외 모든 구단과 계약할 수 있습니다.

해외 진출의 걸림돌인 군 복무도 2023년에 열린 2022 항저우 아시안게임 금메달 획득으로 해결했습니다.

다만 해외 에이전시와 계약이 미국 진출과 직결되는 것은 아니고, 미국 유명 에이전트와 계약했다가 빈손으로 돌아온 KBO리그 선수들도 많습니다.

KIA 타이거즈 나성범은 2021시즌을 앞두고 거물급 에이전트인 스콧 보라스와 함께 MLB 진출을 노렸으나 만족할 만한 입단 제의를 받지 못하고 한국으로 돌아왔습니다.

강백호는 올 시즌 62경기에서 타율 0.255, 10홈런, 39타점을 기록중입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 예비 FA 강백호, 해외 에이전시와 계약…미국 진출 도전하나?
    • 입력 2025-08-13 11:31:10
    국내프로야구
2025시즌을 마치고 자유계약선수(FA) 자격을 얻는 프로야구 kt의 강백호(26)가 글로벌 에이전시와 계약했습니다.

미국프로야구 메이저리그(MLB) 등 북미 프로스포츠를 거점으로 삼는 파라곤 스포츠 인터내셔널은 오늘(13일) 강백호와 계약 사실을 공개하면서 "우리의 MLB 명단에 포함하게 돼 기쁘다"고 밝혔습니다.

파라곤은 밀워키 브루어스의 간판스타 크리스천 옐리치 등 다수의 빅리거를 대리하는 에이전시입니다.

강백호는 국내 소속사가 따로 있는만큼, 파라곤을 통해 해외 구단과 접촉을 추진할 것으로 보입니다.

강백호는 올 시즌을 마친 뒤 제약 없이 국내외 모든 구단과 계약할 수 있습니다.

해외 진출의 걸림돌인 군 복무도 2023년에 열린 2022 항저우 아시안게임 금메달 획득으로 해결했습니다.

다만 해외 에이전시와 계약이 미국 진출과 직결되는 것은 아니고, 미국 유명 에이전트와 계약했다가 빈손으로 돌아온 KBO리그 선수들도 많습니다.

KIA 타이거즈 나성범은 2021시즌을 앞두고 거물급 에이전트인 스콧 보라스와 함께 MLB 진출을 노렸으나 만족할 만한 입단 제의를 받지 못하고 한국으로 돌아왔습니다.

강백호는 올 시즌 62경기에서 타율 0.255, 10홈런, 39타점을 기록중입니다.
정현숙
정현숙 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 내일 새벽까지 폭우…인천·경기북부 200mm↑ 비

수도권 내일 새벽까지 폭우…인천·경기북부 200mm↑ 비
‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 <br>구속…‘관저 공사’도 수사

‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 구속…‘관저 공사’도 수사
이 대통령 “국가 재정 취약 씨 <br>뿌릴 씨앗 부족…밭 묵힐 생각에 답답”

이 대통령 “국가 재정 취약 씨 뿌릴 씨앗 부족…밭 묵힐 생각에 답답”
고용부 “산재 사고에 경제제재…반복 시 과징금·영업정지 요건 강화”

고용부 “산재 사고에 경제제재…반복 시 과징금·영업정지 요건 강화”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.