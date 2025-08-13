예비 FA 강백호, 해외 에이전시와 계약…미국 진출 도전하나?

2025시즌을 마치고 자유계약선수(FA) 자격을 얻는 프로야구 kt의 강백호(26)가 글로벌 에이전시와 계약했습니다.



미국프로야구 메이저리그(MLB) 등 북미 프로스포츠를 거점으로 삼는 파라곤 스포츠 인터내셔널은 오늘(13일) 강백호와 계약 사실을 공개하면서 "우리의 MLB 명단에 포함하게 돼 기쁘다"고 밝혔습니다.



파라곤은 밀워키 브루어스의 간판스타 크리스천 옐리치 등 다수의 빅리거를 대리하는 에이전시입니다.



강백호는 국내 소속사가 따로 있는만큼, 파라곤을 통해 해외 구단과 접촉을 추진할 것으로 보입니다.



강백호는 올 시즌을 마친 뒤 제약 없이 국내외 모든 구단과 계약할 수 있습니다.



해외 진출의 걸림돌인 군 복무도 2023년에 열린 2022 항저우 아시안게임 금메달 획득으로 해결했습니다.



다만 해외 에이전시와 계약이 미국 진출과 직결되는 것은 아니고, 미국 유명 에이전트와 계약했다가 빈손으로 돌아온 KBO리그 선수들도 많습니다.



KIA 타이거즈 나성범은 2021시즌을 앞두고 거물급 에이전트인 스콧 보라스와 함께 MLB 진출을 노렸으나 만족할 만한 입단 제의를 받지 못하고 한국으로 돌아왔습니다.



강백호는 올 시즌 62경기에서 타율 0.255, 10홈런, 39타점을 기록중입니다.



