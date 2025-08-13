2분기 광주 인구 2,854명 순유출, 전남 672명 늘어

동영상 고정 취소

올해 상반기 광주에서 2천 8백여명이 순유출된 것으로 집계됐습니다.



통계청 2025년 2분기 호남권 지역경제동향을 보면 올해 상반기 광주에서는 인구 2천 8백 54명이 순유출됐습니다.



자치구별로는 북구가 천 5백 16명으로 가장 많았고, 연령대별로는 20에서 29세 사이 인구가 천 3백명으로 가장 많았습니다.



전남에서는 무안군에 6백 92명이 유입되는 등 전출인구보다 전입인구가 많아 6백 72명이 순유입됐습니다.



