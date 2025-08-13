2분기 광주 인구 2,854명 순유출, 전남 672명 늘어
입력 2025.08.13 (11:33) 수정 2025.08.13 (11:43)
올해 상반기 광주에서 2천 8백여명이 순유출된 것으로 집계됐습니다.
통계청 2025년 2분기 호남권 지역경제동향을 보면 올해 상반기 광주에서는 인구 2천 8백 54명이 순유출됐습니다.
자치구별로는 북구가 천 5백 16명으로 가장 많았고, 연령대별로는 20에서 29세 사이 인구가 천 3백명으로 가장 많았습니다.
전남에서는 무안군에 6백 92명이 유입되는 등 전출인구보다 전입인구가 많아 6백 72명이 순유입됐습니다.
올해 상반기 광주에서 2천 8백여명이 순유출된 것으로 집계됐습니다.
통계청 2025년 2분기 호남권 지역경제동향을 보면 올해 상반기 광주에서는 인구 2천 8백 54명이 순유출됐습니다.
자치구별로는 북구가 천 5백 16명으로 가장 많았고, 연령대별로는 20에서 29세 사이 인구가 천 3백명으로 가장 많았습니다.
전남에서는 무안군에 6백 92명이 유입되는 등 전출인구보다 전입인구가 많아 6백 72명이 순유입됐습니다.
