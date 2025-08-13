광주 교육시민단체 “채용비리 직원 유죄, 이정선 교육감이 책임져야”

광주 지역 교육·시민사회단체가 광주시교육청 감사관 채용에 부당 개입한 전 인사팀장이 유죄 판결을 받은 것에 대해 이정선 교육감이 책임지라고 요구했습니다.광주 지역 9개 교육·시민단체로 구성된 광주교육시민연대는 오늘(13일) 광주시교육청 앞에서 기자회견을 열고, "이번 사건은 단순한 인사 문제가 아니라 광주교육의 공정성과 청렴성을 뿌리째 흔든 중대 비리"라며 이같이 주장했습니다.단체는 "인사 비리를 확정하는 사법부의 선고가 나왔는데도 본인과의 연관성에 대해서는 일절 언급하지 않은 채 형식적 사과로 일관하고 있다"며 "이정선 교육감이 이번 사태에 대해 모든 도덕적, 행정적, 정치적 책임을 지고 결단해야 한다"고 말했습니다.또, 광주시교육청에 "사건 전모와 윗선 개입 여부를 철저히 밝혀 관련자를 엄중하게 문책"할 것을 요구하고, 블라인드 채용과 면접위원 선정 원칙 등 인사 관련 제도를 공정하고 투명하게 다듬을 것을 촉구했습니다.이에 앞서 광주 지역 38개 시민사회단체도 기자회견을 열고 대책 마련과 함께 시교육청 인사 전반에 대한 철저한 수사를 촉구했습니다.이정선 교육감은 본인의 고교 동창을 교육청 감사관으로 앉히려고 한 것 아니냐는 의혹과 관련해 직권남용권리행사방해 등의 혐의로 검찰 수사를 받고 있습니다.