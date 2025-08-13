전북교육청, 독립 영웅 구파 백정기 의사 영상 제작

전북특별자치도교육청은 광복 80주년을 기념해 일제에 맞서 싸운 전북 사람과 독립 영웅들을 주제로 한 영상을 제작했다고 밝혔습니다.



이번 영상은 일제강점기 전북도민과 독립 영웅들이 어떻게 일제에 맞서 싸웠는지를 초등학생들도 이해할 수 있도록 알기 쉽게 구성했습니다.



귀여운 어린이 캐릭터와 다양한 영상 효과 등을 활용해 흥미를 잃지 않고 영상을 끝까지 볼 수 있도록 하는 데 공을 들였다고 강조했습니다.



전북의 독립 영웅으로는 부안 출신으로 1919년 서울에서 3.1운동을 보고 고향으로 돌아와 만세운동을 이끈 구파 백정기 의사를 소개했습니다.



백 의사는 국내와 중국을 오가며 흑색공포단을 만든 뒤 친일파 처단 활동을 했지만 중국 상하이에서 주중 일본 공사 이리요시 아라키를 제거하려는 계획이 발각돼 일본 감옥에 갇힌 뒤 순국했습니다.



해당 영상은 전북교육청미래교육연구원(전북미래교육연구원) 유튜브를 통해 볼 수 있습니다.



[사진 출처 : 전북특별자치도교육청]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!