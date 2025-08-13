일본, 한국·중국산 강재에 반덤핑 조사 개시…1년내 결론

일본이 한국과 중국산 수입 강재에 대한 반덤핑 조사를 개시한다고 교도통신이 보도했습니다.



일본 재무성과 경제산업성은 오늘, 일본제철과 고베제강소 등 4개 업체가 지난 4월 피해 신고를 한 데 따라 조사를 개시하기로 했다고 밝혔습니다.



대상 제품은 용융 아연 도금 강판 및 강대로, 가드레일이나 주택 건자재 용도 등으로 쓰입니다.



조사는 원칙적으로 1년 이내에 종료됩니다.



교도통신은 "중국기업 등의 철강 과잉 생산은 국제적인 문제가 되고 있다"며 "일본 정부는 지난 7월 중국과 타이완산 니켈 계통의 스테인리스 강판에 대해서도 반덤핑 조사를 개시했다"고 전했습니다.



[사진 출처 : EPA=연합뉴스]



