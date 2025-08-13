국제

일본, 한국·중국산 강재에 반덤핑 조사 개시…1년내 결론

입력 2025.08.13 (11:34) 수정 2025.08.13 (11:42)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

일본이 한국과 중국산 수입 강재에 대한 반덤핑 조사를 개시한다고 교도통신이 보도했습니다.

일본 재무성과 경제산업성은 오늘, 일본제철과 고베제강소 등 4개 업체가 지난 4월 피해 신고를 한 데 따라 조사를 개시하기로 했다고 밝혔습니다.

대상 제품은 용융 아연 도금 강판 및 강대로, 가드레일이나 주택 건자재 용도 등으로 쓰입니다.

조사는 원칙적으로 1년 이내에 종료됩니다.

교도통신은 "중국기업 등의 철강 과잉 생산은 국제적인 문제가 되고 있다"며 "일본 정부는 지난 7월 중국과 타이완산 니켈 계통의 스테인리스 강판에 대해서도 반덤핑 조사를 개시했다"고 전했습니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 일본, 한국·중국산 강재에 반덤핑 조사 개시…1년내 결론
    • 입력 2025-08-13 11:34:51
    • 수정2025-08-13 11:42:20
    국제
일본이 한국과 중국산 수입 강재에 대한 반덤핑 조사를 개시한다고 교도통신이 보도했습니다.

일본 재무성과 경제산업성은 오늘, 일본제철과 고베제강소 등 4개 업체가 지난 4월 피해 신고를 한 데 따라 조사를 개시하기로 했다고 밝혔습니다.

대상 제품은 용융 아연 도금 강판 및 강대로, 가드레일이나 주택 건자재 용도 등으로 쓰입니다.

조사는 원칙적으로 1년 이내에 종료됩니다.

교도통신은 "중국기업 등의 철강 과잉 생산은 국제적인 문제가 되고 있다"며 "일본 정부는 지난 7월 중국과 타이완산 니켈 계통의 스테인리스 강판에 대해서도 반덤핑 조사를 개시했다"고 전했습니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]
정지주
정지주 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 내일 새벽까지 폭우…인천·경기북부 200mm↑ 비

수도권 내일 새벽까지 폭우…인천·경기북부 200mm↑ 비
‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 <br>구속…‘관저 공사’도 수사

‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 구속…‘관저 공사’도 수사
7월 취업자 17만 명↑…건설업 15개월째 감소

7월 취업자 17만 명↑…건설업 15개월째 감소
이 대통령 “국가 재정 취약 씨 <br>뿌릴 씨앗 부족…밭 묵힐 생각에 답답”

이 대통령 “국가 재정 취약 씨 뿌릴 씨앗 부족…밭 묵힐 생각에 답답”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.