광주시, 금호타이어 공장 이전 지원단 구성 추진
입력 2025.08.13 (11:35) 수정 2025.08.13 (15:51)
금호타이어 공장 이전 지원을 위한 범사회적 협력기구가 꾸려집니다.
광주시는 금호타이어와 국회, 광산구, 함평군 등이 참여하는 가칭 '금호타이어 공장 이전 지원단'을 구성할 방침이라고 밝혔습니다.
지원단은 공장 재가동을 위한 부분 재건과 함평 신공장 건설을 위한 행정 절차 간소화 등을 지원할 방침입니다.
특히 금호타이어 측이 광주공장 부지를 매각하는 대로 개발 사업자와 도시계획 변경 사전협상을 신속 추진한다는 계획입니다.
