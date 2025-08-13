[속보] ​수도권 곳곳 극한 호우…정부, 중대본 1단계 가동

수도권 곳곳에 극한 호우가 쏟아지면서 정부가 오늘 오전 11시를 기해 중앙재난안전대책본부 1단계를 가동했습니다.



행정안전부는 서울과 인천, 경기에 호우특보가 발효됨에 따라 중대본 1단계를 가동하고, 비상근무에 들어간다고 밝혔습니다.



호우 위기경보 수준은 ‘주의’ 단계를 유지하고 있습니다.



운호중 중앙재난안전대책본부장(행정안전부 장관)은 지하차도와 하천변 등 침수 취약구간은 선제적으로 통제하고, 반지하주택·지하주차장 등 상습침수지역 예찰을 강화하라고 지시했습니다.



또, 하천이나 계곡 인근의 펜션, 캠핑장, 야영장 등은 급격히 불어난 물로 피해가 발생하지 않도록 철저한 상황관리와 통제, 신속한 대피에 만전을 기하라고 당부했습니다.



앞서 오늘 인천 옹진에는 시간당 150mm 가까운 극한 호우가 쏟아졌고, 서울 강서와 경기 김포, 고양에도 시간당 100mm 안팎의 매우 강한 비가 왔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



