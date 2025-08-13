국제

타이완, 남자 중학생 대상 HPV백신 무료 접종…“동아시아 최초”

입력 2025.08.13 (11:37) 수정 2025.08.13 (11:43)

타이완이 다음 달부터 중학교 남학생을 대상으로 사람유두종바이러스(HPV) 백신을 무료 접종합니다.

현지 시각 오늘 자유시보 등 타이완 언론들은 타이완 위생복리부(보건복지부 격) 국민건강서(HPA)가 전날 HPV 백신 접종으로 인한 암 예방 효과를 높이기 위한 확대 조치에 나섰다면서 이같이 밝혔다고 보도했습니다.

국민건강서는 다음 달 개학하는 전체 중학교 2학년을 대상으로 접종을 실시할 예정이라고 설명했습니다.

이어 남학생에 대한 HPV 백신 접종은 한국이나 일본보다 앞서, 동아시아 최초로 남성에게 국비 지원 HPV 백신을 접종하는 것이라고 강조했습니다.

선징펀 HPA 서장(국장 격)은 오는 9∼12월 3개월 동안 남학생 11만여 명, 여학생 약 10만 3천여 명 등 총 21만 3천여 명이 학교에서 HPV 백신을 접종할 계획이라고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 타이완 중앙통신사 캡처]

[사진 출처 : 연합뉴스 / 타이완 중앙통신사 캡처]
정지주 기자

