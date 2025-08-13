국제

트럼프·푸틴 정상회담, 결국 앵커리지 미군기지서…“보안요건 충족 유일한 곳”

입력 2025.08.13 (11:40) 수정 2025.08.13 (11:43)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 현지 시각 15일 만날 미국 알래스카 내 정상회담장이 앵커리지 북부의 엘먼도프-리처드슨 합동기지로 정해졌다고 CNN 방송 등 미국 언론이 보도했습니다.

CNN은 현지 시각 12일 백악관 관계자 2명을 익명으로 인용해 이렇게 전했습니다.

CNN은 알래스카 내에서 주도(州都)인 주노나 페어뱅크스 등도 후보지로 검토됐으나 여름철을 맞아 관광객들이 붐비는 알래스카에서 이번 정상회담에 필요한 보안 조건을 충족할 만한 곳이 앵커리지밖에 없었다는 행사 준비팀 관계자들의 설명을 전했습니다.

백악관 측은 미군 기지에 러시아 정상과 수행원들을 부르는 것이 보기 좋지 않다는 점을 들어 가능하면 이곳을 피하려고 했으나 달리 선택지가 없었던 것으로 알려졌습니다.

검토 단계에서는 트럼프 대통령을 지지하는 알래스카의 유력인사들에게 혹시 자택을 정상회담 장소로 제공할 용의가 있느냐는 문의가 가기도 했다고 CNN은 전했습니다.

이번 정상회담 계획은 예정일을 불과 1주일 남겨놓고 발표됐으며, 장소도 미국 알래스카주라고만 공개됐습니다.

이 때문에 회담을 준비하는 양국 실무진은 적절한 회담장을 급히 물색하느라 어려움을 겪은 것으로 알려졌습니다.

러시아 외무부는 마코 루비오 미국 국무장관과 세르게이 라브로프 러시아 외무장관이 현지 시각 12일 회담 준비와 관련해 대화를 나눴다고 전했습니다.

회담 장소가 미국 알래스카로 결정된 데에는 2023년 국제형사재판소(ICC)가 푸틴 대통령의 체포영장을 발부해둔 상태라는 점도 영향을 줬습니다.

이 때문에 빈이나 제네바 등 전통적으로 미국과 러시아 사이의 ‘중립 지대’로 여겨진 유럽 도시들에서는 푸틴 대통령 체포 실행 여부를 놓고 논란이 벌어질 공산이 컸습니다.

푸틴 대통령 측은 한때 아랍에미리트(UAE)도 후보지로 제안했으나 올해 5월 중동을 이미 방문한 트럼프 대통령이 또 중동을 방문하는 것이 부담스럽다는 이유로 미국 측이 난색을 보였습니다.

이런 이유로 막판에는 헝가리와 미국이 정상회담 후보지로 거론됐으며 그 중 미국이 낙점됐다고 CNN은 전했습니다.

미국 대통령과 러시아 대통령이 만난 최근 사례는 2021년 6월 제네바에서 조 바이든 당시 미국 대통령과 푸틴 대통령이 만났을 때였습니다.

당시 정상회담 일정과 장소는 예정일 3주 전에 공지됐으며, 양국 간 행사 계획 조율은 몇 달 전부터 이뤄졌습니다.

[사진 출처 : AP=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 트럼프·푸틴 정상회담, 결국 앵커리지 미군기지서…“보안요건 충족 유일한 곳”
    • 입력 2025-08-13 11:40:28
    • 수정2025-08-13 11:43:45
    국제
도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 현지 시각 15일 만날 미국 알래스카 내 정상회담장이 앵커리지 북부의 엘먼도프-리처드슨 합동기지로 정해졌다고 CNN 방송 등 미국 언론이 보도했습니다.

CNN은 현지 시각 12일 백악관 관계자 2명을 익명으로 인용해 이렇게 전했습니다.

CNN은 알래스카 내에서 주도(州都)인 주노나 페어뱅크스 등도 후보지로 검토됐으나 여름철을 맞아 관광객들이 붐비는 알래스카에서 이번 정상회담에 필요한 보안 조건을 충족할 만한 곳이 앵커리지밖에 없었다는 행사 준비팀 관계자들의 설명을 전했습니다.

백악관 측은 미군 기지에 러시아 정상과 수행원들을 부르는 것이 보기 좋지 않다는 점을 들어 가능하면 이곳을 피하려고 했으나 달리 선택지가 없었던 것으로 알려졌습니다.

검토 단계에서는 트럼프 대통령을 지지하는 알래스카의 유력인사들에게 혹시 자택을 정상회담 장소로 제공할 용의가 있느냐는 문의가 가기도 했다고 CNN은 전했습니다.

이번 정상회담 계획은 예정일을 불과 1주일 남겨놓고 발표됐으며, 장소도 미국 알래스카주라고만 공개됐습니다.

이 때문에 회담을 준비하는 양국 실무진은 적절한 회담장을 급히 물색하느라 어려움을 겪은 것으로 알려졌습니다.

러시아 외무부는 마코 루비오 미국 국무장관과 세르게이 라브로프 러시아 외무장관이 현지 시각 12일 회담 준비와 관련해 대화를 나눴다고 전했습니다.

회담 장소가 미국 알래스카로 결정된 데에는 2023년 국제형사재판소(ICC)가 푸틴 대통령의 체포영장을 발부해둔 상태라는 점도 영향을 줬습니다.

이 때문에 빈이나 제네바 등 전통적으로 미국과 러시아 사이의 ‘중립 지대’로 여겨진 유럽 도시들에서는 푸틴 대통령 체포 실행 여부를 놓고 논란이 벌어질 공산이 컸습니다.

푸틴 대통령 측은 한때 아랍에미리트(UAE)도 후보지로 제안했으나 올해 5월 중동을 이미 방문한 트럼프 대통령이 또 중동을 방문하는 것이 부담스럽다는 이유로 미국 측이 난색을 보였습니다.

이런 이유로 막판에는 헝가리와 미국이 정상회담 후보지로 거론됐으며 그 중 미국이 낙점됐다고 CNN은 전했습니다.

미국 대통령과 러시아 대통령이 만난 최근 사례는 2021년 6월 제네바에서 조 바이든 당시 미국 대통령과 푸틴 대통령이 만났을 때였습니다.

당시 정상회담 일정과 장소는 예정일 3주 전에 공지됐으며, 양국 간 행사 계획 조율은 몇 달 전부터 이뤄졌습니다.

[사진 출처 : AP=연합뉴스]
정지주
정지주 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 내일 새벽까지 폭우…인천·경기북부 200mm↑ 비

수도권 내일 새벽까지 폭우…인천·경기북부 200mm↑ 비
‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 <br>구속…‘관저 공사’도 수사

‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 구속…‘관저 공사’도 수사
7월 취업자 17만 명↑…건설업 15개월째 감소

7월 취업자 17만 명↑…건설업 15개월째 감소
이 대통령 “국가 재정 취약 씨 <br>뿌릴 씨앗 부족…밭 묵힐 생각에 답답”

이 대통령 “국가 재정 취약 씨 뿌릴 씨앗 부족…밭 묵힐 생각에 답답”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.