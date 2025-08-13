[날씨] 광주·전남 오늘부터 다시 기온↑…오후까지 비

동영상 고정 취소

어제 남부지방에 비가 집중이 됐다면, 오늘은 중부지방을 중심으로 강한 비가 내리겠습니다.



현재 레이더 영상 보시면, 광주와 전남 대부분 지역은 소강상태를 보이거나 약하게만 비가 내리고 있는데요,



광주 전남의 비는 오늘 오후까지 오락가락 내리다 그치겠고요,



5~40mm가 예상됩니다.



비가 그치고 오늘부터는 기온이 서서히 다시 오르겠습니다.



아침 기온도 어제보다는 3도가량 높게 시작하고 있고요,



광주의 한낮 기온이 다시 32도까지 올라 폭우 대신 폭염이 기승을 부리겠습니다.



지역별 기온 자세하게 살펴보겠습니다.



아침 기온 어제보다 1도~4도가량 높습니다.



한낮 기온은 영광 32도, 화순 33도까지 오르겠습니다.



순천의 낮 최고 기온 32도, 고흥 33도로 후텁지근하겠습니다.



목포의 한낮 기온 31도, 강진과 장흥 32도로 어제보다 최대 9도가량 높겠습니다.



신안을 비롯한 도서 지역은 30도~31도가 예상됩니다.



풍랑주의보가 발효 중인 서해남부 먼바다는 바람이 강하고, 물결이 최고 3.5m로 높게 일겠습니다.



내일 내륙 지역에는 소나기가 내릴 수 있겠고요,



기온은 점차 올라 다시 폭염이 찾아오겠습니다.



날씨였습니다.



