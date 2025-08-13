법원, ‘감사관 채용 개입’ 광주교육청 전 인사팀장 징역형
입력 2025.08.13 (11:42) 수정 2025.08.13 (15:53)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
이정선 광주시교육감의 고교 동창이 감사관으로 채용되도록 부당 개입한 혐의를 받는 전 인사팀장이 징역형을 선고받았습니다.
광주지법 형사5단독 재판부는 위계에 의한 공무집행 방해 등 혐의로 기소된 A씨에게 징역 1년 6개월을 선고했습니다.
재판부는 "피고인의 행위는 시교육청 감사관 채용이라는 공공성에 비춰 책임이 무겁다"고 판시했습니다.
광주지법 형사5단독 재판부는 위계에 의한 공무집행 방해 등 혐의로 기소된 A씨에게 징역 1년 6개월을 선고했습니다.
재판부는 "피고인의 행위는 시교육청 감사관 채용이라는 공공성에 비춰 책임이 무겁다"고 판시했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 법원, ‘감사관 채용 개입’ 광주교육청 전 인사팀장 징역형
-
- 입력 2025-08-13 11:42:31
- 수정2025-08-13 15:53:21
이정선 광주시교육감의 고교 동창이 감사관으로 채용되도록 부당 개입한 혐의를 받는 전 인사팀장이 징역형을 선고받았습니다.
광주지법 형사5단독 재판부는 위계에 의한 공무집행 방해 등 혐의로 기소된 A씨에게 징역 1년 6개월을 선고했습니다.
재판부는 "피고인의 행위는 시교육청 감사관 채용이라는 공공성에 비춰 책임이 무겁다"고 판시했습니다.
광주지법 형사5단독 재판부는 위계에 의한 공무집행 방해 등 혐의로 기소된 A씨에게 징역 1년 6개월을 선고했습니다.
재판부는 "피고인의 행위는 시교육청 감사관 채용이라는 공공성에 비춰 책임이 무겁다"고 판시했습니다.
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.