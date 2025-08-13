정치

민주 김병주 “방첩사도 ‘로봇개’ 도입…김건희 특혜 의혹 조사해야”

입력 2025.08.13 (11:44) 수정 2025.08.13 (12:14)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

더불어민주당 김병주 최고위원이 대통령경호처에 이어 국군방첩사령부도 ‘로봇개’를 도입했다는 제보를 공개하며 특검 수사를 촉구했습니다.

김 최고위원은 오늘(13일) 최고위원회의에서 “김건희에게 명품을 제공했다는 서모 씨의 회사가 대통령 경호처와 로봇개 수의계약을 맺었다는 ‘로봇개 특혜’ 의혹이 경호처에만 국한된 게 아니었다”며 이같이 밝혔습니다.

김 최고위원은 “믿을 만한 제보에 따르면 방첩사도 로봇개를 도입한 것으로 파악됐다”며 “해당 부대 측도 이 사실을 인정했다”고 말했습니다.

이어 “특히 문제는 (방첩사가) 통상적인 절차인 시범 사용도 없이 수억 원의 세금을 투입했다는 것”이라면서 “게다가 도입 후 제대로 활용하지 못하는 것으로 전해지는데, 로봇개가 계단조차 자유로이 오르내릴 수 없어 애물단지로 전락했다고 한다”고 비판했습니다.

그러면서 “(방첩사의 로봇개 특혜 의혹이) 사실이라면 김건희를 둘러싼 뇌물수수 유착 관계는 ‘국방 비리’로 확대된다”며 “경호처도 모자라 방첩사까지 ‘김건희의 개판’에 놀아난 것”이라고 주장했습니다.

김 여사의 명품 시계 뇌물수수 의혹을 수사 중인 특검은 이 시계를 김 여사에게 건넨 사업가 서 씨가 대통령경호처와 로봇개 시범운영 계약을 맺은 것을 두고 특가법상 알선수재 혐의로 수사 중입니다.

김 최고위원은 “방첩사 로봇개가 서 씨 회사로부터 도입된 것인지는 좀 더 확인이 필요해 보인다”며 “특검은 철저한 수사로 이 부분에 대한 범죄 의혹도 낱낱이 밝혀주길 바란다”고 덧붙였습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 민주 김병주 “방첩사도 ‘로봇개’ 도입…김건희 특혜 의혹 조사해야”
    • 입력 2025-08-13 11:44:21
    • 수정2025-08-13 12:14:29
    정치
더불어민주당 김병주 최고위원이 대통령경호처에 이어 국군방첩사령부도 ‘로봇개’를 도입했다는 제보를 공개하며 특검 수사를 촉구했습니다.

김 최고위원은 오늘(13일) 최고위원회의에서 “김건희에게 명품을 제공했다는 서모 씨의 회사가 대통령 경호처와 로봇개 수의계약을 맺었다는 ‘로봇개 특혜’ 의혹이 경호처에만 국한된 게 아니었다”며 이같이 밝혔습니다.

김 최고위원은 “믿을 만한 제보에 따르면 방첩사도 로봇개를 도입한 것으로 파악됐다”며 “해당 부대 측도 이 사실을 인정했다”고 말했습니다.

이어 “특히 문제는 (방첩사가) 통상적인 절차인 시범 사용도 없이 수억 원의 세금을 투입했다는 것”이라면서 “게다가 도입 후 제대로 활용하지 못하는 것으로 전해지는데, 로봇개가 계단조차 자유로이 오르내릴 수 없어 애물단지로 전락했다고 한다”고 비판했습니다.

그러면서 “(방첩사의 로봇개 특혜 의혹이) 사실이라면 김건희를 둘러싼 뇌물수수 유착 관계는 ‘국방 비리’로 확대된다”며 “경호처도 모자라 방첩사까지 ‘김건희의 개판’에 놀아난 것”이라고 주장했습니다.

김 여사의 명품 시계 뇌물수수 의혹을 수사 중인 특검은 이 시계를 김 여사에게 건넨 사업가 서 씨가 대통령경호처와 로봇개 시범운영 계약을 맺은 것을 두고 특가법상 알선수재 혐의로 수사 중입니다.

김 최고위원은 “방첩사 로봇개가 서 씨 회사로부터 도입된 것인지는 좀 더 확인이 필요해 보인다”며 “특검은 철저한 수사로 이 부분에 대한 범죄 의혹도 낱낱이 밝혀주길 바란다”고 덧붙였습니다.
원동희
원동희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 내일 새벽까지 폭우…인천·경기북부 200mm↑ 비

수도권 내일 새벽까지 폭우…인천·경기북부 200mm↑ 비
‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 <br>구속…‘관저 공사’도 수사

‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 구속…‘관저 공사’도 수사
7월 취업자 17만 명↑…건설업 15개월째 감소

7월 취업자 17만 명↑…건설업 15개월째 감소
이 대통령 “국가 재정 취약 씨 <br>뿌릴 씨앗 부족…밭 묵힐 생각에 답답”

이 대통령 “국가 재정 취약 씨 뿌릴 씨앗 부족…밭 묵힐 생각에 답답”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.