민주 김병주 “방첩사도 ‘로봇개’ 도입…김건희 특혜 의혹 조사해야”

더불어민주당 김병주 최고위원이 대통령경호처에 이어 국군방첩사령부도 ‘로봇개’를 도입했다는 제보를 공개하며 특검 수사를 촉구했습니다.



김 최고위원은 오늘(13일) 최고위원회의에서 “김건희에게 명품을 제공했다는 서모 씨의 회사가 대통령 경호처와 로봇개 수의계약을 맺었다는 ‘로봇개 특혜’ 의혹이 경호처에만 국한된 게 아니었다”며 이같이 밝혔습니다.



김 최고위원은 “믿을 만한 제보에 따르면 방첩사도 로봇개를 도입한 것으로 파악됐다”며 “해당 부대 측도 이 사실을 인정했다”고 말했습니다.



이어 “특히 문제는 (방첩사가) 통상적인 절차인 시범 사용도 없이 수억 원의 세금을 투입했다는 것”이라면서 “게다가 도입 후 제대로 활용하지 못하는 것으로 전해지는데, 로봇개가 계단조차 자유로이 오르내릴 수 없어 애물단지로 전락했다고 한다”고 비판했습니다.



그러면서 “(방첩사의 로봇개 특혜 의혹이) 사실이라면 김건희를 둘러싼 뇌물수수 유착 관계는 ‘국방 비리’로 확대된다”며 “경호처도 모자라 방첩사까지 ‘김건희의 개판’에 놀아난 것”이라고 주장했습니다.



김 여사의 명품 시계 뇌물수수 의혹을 수사 중인 특검은 이 시계를 김 여사에게 건넨 사업가 서 씨가 대통령경호처와 로봇개 시범운영 계약을 맺은 것을 두고 특가법상 알선수재 혐의로 수사 중입니다.



김 최고위원은 “방첩사 로봇개가 서 씨 회사로부터 도입된 것인지는 좀 더 확인이 필요해 보인다”며 “특검은 철저한 수사로 이 부분에 대한 범죄 의혹도 낱낱이 밝혀주길 바란다”고 덧붙였습니다.



