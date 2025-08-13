930뉴스(전주)

[전북의 창] 상권 활성화 기대…정읍 골목형 상점가 지정 추진

입력 2025.08.13 (11:49) 수정 2025.08.13 (15:12)

[앵커]

정읍시가 상권 활성화를 위해 골목형 상점가 지정을 추진합니다.

남원시가 홀로 사는 치매 노인들을 돕는 봉사단을 꾸렸습니다.

전북의 지역 소식, 이지현 기자가 전합니다.

[리포트]

정읍시가 소상공인 매출 증대와 골목 상권 활성화를 위해 골목형 상점가 지정을 추진합니다.

지정되면 온누리상품권 가맹점으로 등록할 수 있어 매출 증대에 도움이 될 전망입니다.

정읍시는 앞서 조례를 통해 점포 면적과 상가 수 등 골목형 상점가 기준을 완화했습니다.

[이태규/정읍시 전통시장팀장 : "골목 상권을 발굴·육성하고 전통시장과 상생을 위한 다양한 지원책을 마련하도록 하겠습니다."]

남원시 치매안심센터가 돌봄 사각지대에 놓인 독거 치매 노인들을 돕기 위한 봉사단을 꾸려 활동합니다.

봉사단은 4개 치매 안심 마을, 30개 독거 치매 노인 가구를 방문해 청소와 정돈을 돕고 정서 안정 활동을 펼치게 됩니다.

[서유미/남원시보건소 치매관리팀장 : "치매 환자의 돌봄 공백을 해소하고 독거 치매 환자도 만족할 수 있는 서비스를 제공하겠습니다."]

임실군이 주민들의 주거 환경을 개선하기 위해 천 가구 규모의 아파트를 공급합니다.

공공 임대 주택은 임실읍과 관촌면에 120가구씩, 오수면에 80가구입니다.

민간 분야도 500여 가구 규모의 임대 주택과 백여 가구의 분양 주택을 지어 공급할 계획입니다.

KBS 뉴스 이지현입니다.

영상편집:한상근

