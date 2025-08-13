올 2분기 전북 취업자 98만 7천 명…고용률 하락
입력 2025.08.13 (11:49) 수정 2025.08.13 (15:13)
호남지방통계청 자료를 보면, 올해 2분기 전북지역 취업자 수는 98만 7천 명으로, 한 해 전 같은 기간보다 만 7천3백명 줄었습니다.
전기, 운수, 통신, 금융 등에서 늘었지만, 농업, 임업, 어업 등에서 감소 폭이 컸습니다.
고용률은 63.8%로, 30대와 40대에서 오른 반면, 20대와 50대 이상에서 낮아져 한 해 전 같은 기간보다 1%p 떨어졌습니다.
실업자 수는 같은 기간 천2백 명 감소한 2만 4천9백 명으로 집계됐습니다.
안태성 기자 tsahn@kbs.co.kr안태성 기자의 기사 모음
