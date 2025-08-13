전북교육청, 주말 수시 전략 입시 설명회

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

전북교육청은 주말인 오는 16일 교육청 창조나래 시청각실에서 '2026 대입 수시전형 지원 전략 입시 설명회'를 엽니다.



입시 전문가들은 전북권 대학과 지방거점국립대, 교육대학의 수시 지원 전략을 안내하고, 수도권 대학 중심의 수시 지원 전략을 소개합니다.



참여하지 못한 학생과 학부모는 전북교육청 유튜브 채널을 통해 설명회 영상을 볼 수 있습니다.



