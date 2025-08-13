전북도, 산사태 취약지 사전 점검

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

내일(14일)까지 전북 일부 지역에 소나기가 예보된 가운데, 전북도가 산사태 취약지역 등을 사전 점검했습니다.



토석류 취약지인 완주군 용진읍 신지리 산 주변 17헥타르를 미리 정비하고, 주변 사방댐 한 곳도 기슭막이와 산돌쌓기 등 재난 대비 태세를 갖췄습니다.



또 고령층이 밀집한 완주 용복마을의 비상 대피장소 겸 무더위 쉼터의 관리 실태도 두루 살폈습니다.



