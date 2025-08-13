전북도 감사위원회 운영 조례 개정…“신뢰도 제고”

동영상 고정 취소

국민의힘 이수진 도의원의 발의한 전북도 감사위 운영 조례 개정안이 지난 8일 시행됐습니다.



개정안에 따르면, 전북도 감사위원회는 본청과 직속 기관, 사업소 등 자치 감사 대상 기관에 대한 직무 감찰을 할 수 있고, 도의회나 감사원, 권익위 등으로부터 조사 청구, 사건 이첩도 가능합니다.



이 의원은 이번 개정안 시행이 자기 감사 금지 논란을 해소하고 감사위의 신뢰도를 높이는 계기가 될 것으로 보고 있습니다.



