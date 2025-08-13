“나노반도체 산단 좌초위기, 감춰진 민낯 드러나”

동영상 고정 취소

대전 나노반도체 국가산단 조성 사업이 좌초 위기에 놓였다는 KBS보도와 관련해 더불어민주당 대전시당이 화려한 구호 뒤에 감춰진 민낯이 드러났다며 대전시를 비판했습니다.



민주당은 논평에서 사업선정 당시 생산유발효과 6조원을 약속하며 쾌거라고 자축했지만, 기업수요는 전무했고, 경제성과 재무성도 미달했다며 이같이 밝혔습니다.



