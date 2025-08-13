대전·세종·충남 내일까지 비…충남 북부에 최고 100mm↑

동영상 고정 취소

밤 사이 태안과 서산에 내려졌던 호우주의보는 해제됐지만, 대전과 세종, 충남에는 내일까지 비가 이어지겠습니다.



내일까지 예상 강수량은 충남 북부는 30~80mm, 많은 곳은 100mm 이상이며 대전과 세종, 충남 남부는 20~60mm 입니다.



특히 오늘 오전 중으로 충남 북부 서해안에는 시간당 30mm 안팎의 매우 강한 비가 내리는 곳도 있겠습니다.



오늘 낮 최고기온은 28도에서 32도 분포로 어제와 비슷하겠습니다.



