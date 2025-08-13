대전·세종·충남 내일까지 비…충남 북부에 최고 100mm↑
입력 2025.08.13 (11:57) 수정 2025.08.13 (12:02)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
밤 사이 태안과 서산에 내려졌던 호우주의보는 해제됐지만, 대전과 세종, 충남에는 내일까지 비가 이어지겠습니다.
내일까지 예상 강수량은 충남 북부는 30~80mm, 많은 곳은 100mm 이상이며 대전과 세종, 충남 남부는 20~60mm 입니다.
특히 오늘 오전 중으로 충남 북부 서해안에는 시간당 30mm 안팎의 매우 강한 비가 내리는 곳도 있겠습니다.
오늘 낮 최고기온은 28도에서 32도 분포로 어제와 비슷하겠습니다.
내일까지 예상 강수량은 충남 북부는 30~80mm, 많은 곳은 100mm 이상이며 대전과 세종, 충남 남부는 20~60mm 입니다.
특히 오늘 오전 중으로 충남 북부 서해안에는 시간당 30mm 안팎의 매우 강한 비가 내리는 곳도 있겠습니다.
오늘 낮 최고기온은 28도에서 32도 분포로 어제와 비슷하겠습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 대전·세종·충남 내일까지 비…충남 북부에 최고 100mm↑
-
- 입력 2025-08-13 11:57:10
- 수정2025-08-13 12:02:02
밤 사이 태안과 서산에 내려졌던 호우주의보는 해제됐지만, 대전과 세종, 충남에는 내일까지 비가 이어지겠습니다.
내일까지 예상 강수량은 충남 북부는 30~80mm, 많은 곳은 100mm 이상이며 대전과 세종, 충남 남부는 20~60mm 입니다.
특히 오늘 오전 중으로 충남 북부 서해안에는 시간당 30mm 안팎의 매우 강한 비가 내리는 곳도 있겠습니다.
오늘 낮 최고기온은 28도에서 32도 분포로 어제와 비슷하겠습니다.
내일까지 예상 강수량은 충남 북부는 30~80mm, 많은 곳은 100mm 이상이며 대전과 세종, 충남 남부는 20~60mm 입니다.
특히 오늘 오전 중으로 충남 북부 서해안에는 시간당 30mm 안팎의 매우 강한 비가 내리는 곳도 있겠습니다.
오늘 낮 최고기온은 28도에서 32도 분포로 어제와 비슷하겠습니다.
-
-
이연경 기자 yglee@kbs.co.kr이연경 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.