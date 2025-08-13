의료용 마취제로 부정 의약품 제조해 판매한 일당 검거

액상담배와 전문의약품을 혼합해 부정의약품을 제조한 뒤 강남 유흥업소 등에서 판매한 일당이 경찰에 붙잡혔습니다.



서울경찰청 마약범죄수사대는 보건범죄단속법(부정의약품 제조) 위반 등 혐의로 외국 국적 A 씨와 B 씨 등 총책 2명을 구속하고, 유통책 등 조직원 7명을 조사하고 있다고 오늘(13일) 밝혔습니다.



총책 A 씨와 B 씨는 액상담배와 에토미데이트 등 전문의약품을 혼합해 부정의약품을 만들고 강남 일대 유흥 업소 종사자들에게 판매한 혐의를 받습니다.



이들 조직은 지난해 9월, 홍콩에서 밀수입한 프로폭세이트와 에토미데이트 등을 액상담배와 혼합해 전자담배 카트리지 형태 987개를 제조한 것으로 확인됐습니다.



이들은 지난해 5월부터 10월까지 약 5개월 동안 카트리지 174개를 판매했는데, 이들에게 불법 의약품을 받아 투약한 3명은 불구속 상태로 수사를 받고 있습니다.



특히 조직 내 유통책 C 씨는 총책의 지시를 받아 불법의약품 300개를 숨겨 태국으로 가져가 판매한 혐의도 받습니다.



경찰은 이들로부터 에토미데이트 750밀리리터 등 전문의약품 1500밀리리터와 현금 2억 4천900만 원을 압수했습니다.



경찰 관계자는 "새로 적발된 전문의약품 프로폭세이트를 마약류로 지정하도록 식약처에 제도개선을 요청했다"고 설명했습니다.



에토미데이트와 프로폭세이트는 의료용 마취제지만, 부정의약품을 만들거나 남용하는 사례가 발견되고 있습니다.



식약처는 프로폭세이트를 지난달 30일부터 임시 마약류로 지정했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



