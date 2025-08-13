수도권 등 중부에 폭우…남부 지방은 폭염

오늘 중부 지방을 중심으로 돌풍과 천둥 번개를 동반하는 강한 비가 쏟아지겠습니다.



아침에 인천 옹진군 일대에 시간당 150mm에 육박하는 기록적인 폭우가 내린 데 이어 내일 오전까지도 중부 곳곳에 시간당 50~70mm의 집중호우가 내리겠습니다.



내일까지 예상 강수량은 수도권 많은 곳 200mm 이상, 강원 내륙에 최대 150mm 이상, 충청권 최대 100mm 이상이고, 그 밖의 남부와 제주도는 오늘 하루 5~40mm 사이의 비가 내리겠습니다.



남해안과 제주 해안에는 당분간 높은 너울이 밀려와 방파제나 해안도로를 넘을 때도 있겠습니다.



오늘 낮 기온은 서울 25도 등 전국이 24도에서 34도로 어제와 비슷하거나 조금 낮겠습니다.



비가 많이 오는 중부 지방은 선선하지만 남부는 대부분 지역에 폭염 주의보가 내려져 있습니다.



오늘 바다의 물결은 서해 먼바다에서 2에서 3미터로 높게 일겠습니다.



중부 지방의 비는 내일 오후까지 대부분 소강 상태에 접어들겠지만, 영호남 내륙에는 이와 별도로 5~40mm의 소나기가 내일 오겠습니다.



광복절인 모레는 수도권과 강원도에 다시 비 소식이 있겠습니다,



