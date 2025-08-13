재난·기후·환경

수도권 등 중부에 폭우…남부 지방은 폭염

입력 2025.08.13 (12:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

오늘 중부 지방을 중심으로 돌풍과 천둥 번개를 동반하는 강한 비가 쏟아지겠습니다.

아침에 인천 옹진군 일대에 시간당 150mm에 육박하는 기록적인 폭우가 내린 데 이어 내일 오전까지도 중부 곳곳에 시간당 50~70mm의 집중호우가 내리겠습니다.

내일까지 예상 강수량은 수도권 많은 곳 200mm 이상, 강원 내륙에 최대 150mm 이상, 충청권 최대 100mm 이상이고, 그 밖의 남부와 제주도는 오늘 하루 5~40mm 사이의 비가 내리겠습니다.

남해안과 제주 해안에는 당분간 높은 너울이 밀려와 방파제나 해안도로를 넘을 때도 있겠습니다.

오늘 낮 기온은 서울 25도 등 전국이 24도에서 34도로 어제와 비슷하거나 조금 낮겠습니다.

비가 많이 오는 중부 지방은 선선하지만 남부는 대부분 지역에 폭염 주의보가 내려져 있습니다.

오늘 바다의 물결은 서해 먼바다에서 2에서 3미터로 높게 일겠습니다.

중부 지방의 비는 내일 오후까지 대부분 소강 상태에 접어들겠지만, 영호남 내륙에는 이와 별도로 5~40mm의 소나기가 내일 오겠습니다.

광복절인 모레는 수도권과 강원도에 다시 비 소식이 있겠습니다,

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 수도권 등 중부에 폭우…남부 지방은 폭염
    • 입력 2025-08-13 12:00:14
    재난·기후·환경
오늘 중부 지방을 중심으로 돌풍과 천둥 번개를 동반하는 강한 비가 쏟아지겠습니다.

아침에 인천 옹진군 일대에 시간당 150mm에 육박하는 기록적인 폭우가 내린 데 이어 내일 오전까지도 중부 곳곳에 시간당 50~70mm의 집중호우가 내리겠습니다.

내일까지 예상 강수량은 수도권 많은 곳 200mm 이상, 강원 내륙에 최대 150mm 이상, 충청권 최대 100mm 이상이고, 그 밖의 남부와 제주도는 오늘 하루 5~40mm 사이의 비가 내리겠습니다.

남해안과 제주 해안에는 당분간 높은 너울이 밀려와 방파제나 해안도로를 넘을 때도 있겠습니다.

오늘 낮 기온은 서울 25도 등 전국이 24도에서 34도로 어제와 비슷하거나 조금 낮겠습니다.

비가 많이 오는 중부 지방은 선선하지만 남부는 대부분 지역에 폭염 주의보가 내려져 있습니다.

오늘 바다의 물결은 서해 먼바다에서 2에서 3미터로 높게 일겠습니다.

중부 지방의 비는 내일 오후까지 대부분 소강 상태에 접어들겠지만, 영호남 내륙에는 이와 별도로 5~40mm의 소나기가 내일 오겠습니다.

광복절인 모레는 수도권과 강원도에 다시 비 소식이 있겠습니다,
박주경
박주경 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 내일 새벽까지 폭우…인천·경기북부 200mm↑ 비

수도권 내일 새벽까지 폭우…인천·경기북부 200mm↑ 비
‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 <br>구속…‘관저 공사’도 수사

‘증거인멸 우려’ 김건희 여사 구속…‘관저 공사’도 수사
7월 취업자 17만 명↑…건설업 15개월째 감소

7월 취업자 17만 명↑…건설업 15개월째 감소
이 대통령 “국가 재정 취약 씨 <br>뿌릴 씨앗 부족…밭 묵힐 생각에 답답”

이 대통령 “국가 재정 취약 씨 뿌릴 씨앗 부족…밭 묵힐 생각에 답답”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.