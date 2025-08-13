동영상 고정 취소

김건희 구속…21그램·국민의힘 당사 압수수색



김건희 여사가 어젯밤 증거 인멸 우려가 있다는 이유로 구속되면서 16개 혐의에 대한 특검 수사에 속도가 붙고 있습니다. 김건희 특검팀은 오늘 관저 이전 공사를 맡은 인테리어 업체 '21그램'을 압수수색했고, 건진법사 청탁 의혹과 관련해 국민의힘 여의도당사에 대해서도 압수수색에 나섰습니다



“사필귀정, 진상 밝혀야”…“자성해야”·“정치 보복”



민주당은 김건희 여사의 구속은 사필귀정이라며 국정농단과 부정부패 의혹에 대해 철저하게 진상을 밝혀야 한다고 촉구했습니다. 국민의힘에선 자성을 촉구하는 목소리도 나왔지만, 김문수 장동혁 당 대표 후보는 정치 보복이자 헌정사의 유례없는 폭거라고 비난했습니다.



덕적도 시간당 150mm…중부 내일까지 많은 비



오늘 아침 인천 덕적도에 시간당 150mm 가까운 극한호우가 쏟아지는 등 수도권을 중심으로 세찬 비가 내리고 있습니다. 중부지방엔 내일까지 최대 200mm 이상의 비가 내릴 것으로 보입니다.



고용 증가 둔화…건설업 15개월 연속 감소



지난달 취업자 수가 17만 명가량 늘면서 두 달 연속 10만 명대 증가 폭에 머물렀습니다. 특히 건설경기 침체가 길어지면서 건설업 취업자 수는 15개월 연속 감소세를 보이고 있습니다.



