충남경찰, 광복절 폭주·난폭운전 특별단속

동영상 고정 취소

충남경찰청이 모레 광복절을 앞두고 천안과 아산 지역에서 폭주·난폭운전에 대한 특별단속을 예고했습니다.



충남경찰청은 이를 위해 광복절 전까지 첩보 수집을 강화하고, 천안·아산 일대의 오토바이 수리업체 등을 대상으로 불법 개조 행위에 대해 처벌 방침을 전달하기로 했습니다.



또 광복절 당일에는 폭주족 예상 집결지를 순찰차 등으로 차단하고 폭주 차량을 발견할 경우 채증자료 등을 근거로 추적 수사를 벌여 운전자와 동승자를 처벌할 계획입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!