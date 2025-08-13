애국지사 문양목 선생 유해 고국으로 귀환

동영상 고정 취소

미국 샌프란시스코에 묻혀있던 태안 출신의 독립운동가 문양목 선생의 유해가 어제 고국으로 돌아왔습니다.



국가보훈부는 어제 인천국제공항을 통해 애국지사 문양목 선생을 비롯한 독립유공자 6분의 유해를 국내로 봉환했다고 밝혔습니다.



국내로 봉환된 애국지사 유해는 오늘 서울현충원에서 봉환식을 거행한 뒤 대전현충원에서 안장식을 열고 영면에 들 예정입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!