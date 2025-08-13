충북 내일까지 최대 80mm 비…호우 주의
입력 2025.08.13 (12:03) 수정 2025.08.13 (12:07)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
충북은 오늘 흐리고 내일까지 중북부에는 30~80mm, 남부에는 20~60mm의 비가 내리겠습니다.
오늘 낮 최고 기온은 30도에서 32도로 어제와 비슷하겠습니다.
청주기상지청은 내일 새벽, 북부를 중심으로 시간당 최대 30mm의 강한 비가 쏟아질 수 있다면서 시설물 관리 등 사고 예방을 강조했습니다.
오늘 낮 최고 기온은 30도에서 32도로 어제와 비슷하겠습니다.
청주기상지청은 내일 새벽, 북부를 중심으로 시간당 최대 30mm의 강한 비가 쏟아질 수 있다면서 시설물 관리 등 사고 예방을 강조했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 충북 내일까지 최대 80mm 비…호우 주의
-
- 입력 2025-08-13 12:03:47
- 수정2025-08-13 12:07:12
충북은 오늘 흐리고 내일까지 중북부에는 30~80mm, 남부에는 20~60mm의 비가 내리겠습니다.
오늘 낮 최고 기온은 30도에서 32도로 어제와 비슷하겠습니다.
청주기상지청은 내일 새벽, 북부를 중심으로 시간당 최대 30mm의 강한 비가 쏟아질 수 있다면서 시설물 관리 등 사고 예방을 강조했습니다.
오늘 낮 최고 기온은 30도에서 32도로 어제와 비슷하겠습니다.
청주기상지청은 내일 새벽, 북부를 중심으로 시간당 최대 30mm의 강한 비가 쏟아질 수 있다면서 시설물 관리 등 사고 예방을 강조했습니다.
-
-
조진영 기자 1234@kbs.co.kr조진영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.