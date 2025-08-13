충북 내일까지 최대 80mm 비…호우 주의

동영상 고정 취소

충북은 오늘 흐리고 내일까지 중북부에는 30~80mm, 남부에는 20~60mm의 비가 내리겠습니다.



오늘 낮 최고 기온은 30도에서 32도로 어제와 비슷하겠습니다.



청주기상지청은 내일 새벽, 북부를 중심으로 시간당 최대 30mm의 강한 비가 쏟아질 수 있다면서 시설물 관리 등 사고 예방을 강조했습니다.



