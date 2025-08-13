음성청결고추 직거래 장터 개장

동영상 고정 취소

음성청결고추 직거래 장터가 어제(12일) 음성읍 하상주차장에서 시작됐습니다.



고추 직거래 장터는 오는 10월 말까지 날짜가 2와 7로 끝나는 장날에 열립니다.



장터에서는 생산자 이력 사항을 기록한 출하 확인증이 있는 고추를 판매합니다.



음성군은 중간 유통 마진이 없는 고추 직거래로 농가 소득은 늘고 소비자 비용 부담은 줄 것으로 기대하고 있습니다.



