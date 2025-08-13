수도권 집중호우에 고촌나들목 통제

서울 강서구에 시간당 최대 110mm의 비가 내리는 등 수도권에 집중 호우가 쏟아지고 있는 가운데, 김포대로 고촌나들목 개화교방향 도로가 침수되면서 차량 통행이 전면 통제됐습니다.



고촌나들목 부근 도로에 물이 차면서 일부 차량이 침수되고, 극심한 교통 혼잡이 빚어지고 있어 인근을 지나는 차량은 우회하셔야겠습니다.



이밖에도 불광천의 수위가 올라가면서 서울 은평구 불광천길 증산교 방향과 증산교하부도로도 양방향이 전면 통제되고 있습니다.



현재 경기 북부 대부분과 서울 동북권과 서남권, 서북권, 인천에는 호우경보가, 경기 남부와 강원 일부 지역에는 호우주의보가 내려져 있습니다.



