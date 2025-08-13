트럼프 발표 하루 만에 워싱턴 D.C. 주방위군 배치 개시

미국 수도 워싱턴 D.C.의 치안 업무를 연방 정부가 직접 통제하겠다는 도널드 트럼프 대통령의 방침에 따라 현지 시각 12일 주방위군의 현장 배치가 개시됐습니다.



현지 언론 뉴욕타임스(NYT)와 워싱턴포스트(WP)에 따르면 12일 저녁부터 워싱턴 D.C. 도심 일부에서는 주방위군이 순찰하는 모습이 관찰됐습니다.



특히 도심 한복판의 워싱턴기념탑 건너편에는 약 12명의 주방위군이 5대의 군용차량을 타고 나타났다고 미국 일간 NYT는 전했습니다.



다만 주방위군 배치가 아직 대대적으로 이뤄진 수준은 아닌 것으로 보입니다. 백악관 주변과 D.C. 중심가에서 순찰하는 주 방위군 병사들의 모습은 찾아볼 수 없었습니다.



한 육군 관계자는 주방위군이 국가 기념물 주변과 워싱턴 D.C. 동남부 애너코스티아에 있는 공원경찰(USPP) 시설 인근에 배치될 예정이라고 NYT에 설명했습니다.



트럼프 대통령은 전날 기자회견에서 워싱턴 DC가 범죄로 얼룩진 "통제불능" 상황이라고 주장하며 주방위군 800명과 연방수사국(FBI), 마약단속국(DEA), 주류·담배·총포 담당국(ATF) 등에 소속된 연방 요원 약 500명을 현장에 배치하겠다고 선언했습니다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]



