학교 개학 앞두고 각종 감염병 확산 ‘비상’

[앵커]



여름 휴가철이 지나고 각급 학교의 개학이 다가오고 있는데요.



최근, 각종 감염병이 확산하고 있어 위생 관리에 주의가 필요합니다.



하초희 기자입니다.



[리포트]



춘천의 한 소아과 대기실입니다.



어린 환자들과 보호자들로 발 디딜 틈이 없습니다.



이 아이는 열이 39도까지 올라, 수족구가 걱정돼 병원을 찾았습니다.



주변에 수족구 환자가 워낙 많기 때문입니다.



[소아 환자 보호자 : "(열이) 39도까지 올라서, 해열제는 계속 먹이고. 요즘 수족구병 유행한다고 그래서 불안하기도 하고. 놀이터에 얼굴이랑 막 올라온 애가 나와서 놀고 있었다고 하더라고요."]



개학을 앞두고 각종 감염병 예방에 비상이 걸렸습니다.



특히, 수족구와 유행성각결막염 확산세가 걱정입니다.



지난달 말 기준, 강원도 내 수족구병 환자는 외래환자 1,000명당 15명.



최근 4주 사이 4배 가까이 늘었습니다.



유행성각결막염도 환자도 1000명당 15명 선으로 증가했습니다.



전국 평균을 크게 웃도는 수칩니다.



[유성선/강원도 감염병예방팀장 : "어린이집 개원과 그다음에 초등학교나 중학교 방학이 끝나고 개학이 되면 환자가 급증할 것으로 예상하고 있습니다."]



전염성이 높아 2급 법정 감염병으로 분류된 수두와 성홍열도 꾸준히 증가셉니다.



수두는 올들어서만 700건이 넘게 발생해 지난해 같은 기간보다 32% 늘었습니다.



성홍열도 같은 기간 60% 넘게 증가했습니다.



[이병일/소아청소년과 전문의 : "그냥 학교를 갔다가 애들한테 전염력이 있는 병으로 퍼져서 전파할 수 있는 위험이 있기 때문에 일단 증상이 나타나면 본인이 생각할 때 감기라고 생각이 들더라도 병원에 가셔서 정확히 진단을 (받아야 합니다.)"]



전문가들은 손발을 자주 씻고, 얼굴을 비비지 않는 등 기본적인 생활 방역 수칙을 지키라고 당부했습니다.



KBS 뉴스 하초희입니다.



촬영기자:이장주



