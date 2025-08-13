강원, 건설 현장 불법 행위 합동 단속

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

국토교통부와 고용노동부, 강원 지자체가 다음 달(9월) 30일까지 강원도 내 건설 현장에 대한 합동 단속을 합니다.



대상은 중대·산업 재해가 발생한 건설 사업자의 시공 현장과 임금 체불·공사대금 관련 분쟁 발생 현장, 불법 하도급 의심 현장 등입니다.



단속에서 적발된 업체는 엄중 처벌하고, 불법 하도급 관행 근절을 위한 후속 대책도 마련할 방침입니다.



