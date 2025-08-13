강원, 올해 2분기 광공업 생산↑…소매 판매↓
입력 2025.08.13 (12:09)
강원지방통계지청이 발표한 올해 2분기 강원 지역 경제 동향을 보면, 광공업 생산은 의약품 등의 생산이 늘어 지난해 같은 기간보다 0.3% 소폭 증가했습니다.
반면, 올해 2분기 강원 지역 소매 판매는 지난해 같은 기간보다 0.9% 감소했습니다.
또, 건설 수주는 토목 수주가 줄어 지난해 같은 기간보다 52.5% 감소했고, 수출은 3.9% 증가했습니다.
