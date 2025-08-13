제14회 둔내고랭지토마토축제 내일 개막

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

'제14회 둔내고랭지토마토축제'가 내일(14일)부터 사흘 동안 횡성군 둔내종합체육공원 일원에서 열립니다.



축제 첫날인 내일(14일)에는 축제 개막식과 축하 공연이 열립니다.



또, 축제 기간 토마토 풀장에서는 금반지 찾기 행사 등이 마련됩니다.



이와 함께, 전통주 빚기 체험과 토마토 모종 키우기, 물총놀이 등 다양한 체험행사가 이어집니다.



