이 대통령 “국가 재정 취약 씨 뿌릴 씨앗 부족…밭 묵힐 생각에 답답”

이재명 대통령은 “봄에 씨 뿌릴 씨앗이 필요한데, 국가 재정이 그 역할을 해야 함에도 최근에는 너무 취약해져 씨 뿌릴 씨앗조차 부족한 상황이 됐다”며 예산 지출을 효율적으로 조정해야 한다고 강조했습니다.



이 대통령은 오늘(13일) 용산 대통령실에서 ‘나라 재정 절약 간담회’를 열고 “지출 조정을 통해 가용자원을 확보하고, 비효율적인 영역의 예산 지출도 조정을 해서 효율적인 부분으로 전환을 또 해야 하지 않을까 싶다”며 이같이 말했습니다.



이어 “절감할 수 있는 것, 전환할 수 있는 것, 또는 효율적인 부분을 어떻게 늘려서 진짜 성장을 이뤄낼 거냐, 민생을 어떻게 회복시킬 거냐를 논의해 의견을 듣고, 예산 편성에 반영하도록 하겠다”고 덧붙였습니다.



이 대통령은 “국가 살림을 하다 보니 해야 할 일은 많은데 쓸 돈은 없어 참 고민은 많다”며 “지금 상태에서 밭은 많이 마련돼 있는데, 뿌릴 씨앗이 없어서 밭을 묵힐 생각을 하니 참 답답하다”고도 말했습니다.



그러면서 “씨앗을 옆집에서 좀 빌려오든지 하려고 하니까 ‘왜 빌려오냐, 있는 살림으로 살아야지’ 주장하는 사람들이 있다”며 “지금 한 됫박 빌려다가 씨 뿌려서 가을에 한 가마 수확할 수 있으면 당연히 빌려다가 씨 뿌려야 되는 것 아니냐”고 반문했습니다.



이 대통령은 “‘무조건 빌리지 말라, 있는 돈으로 살아라’고 하면 농사를 못 하게 된다”며 “이런 점들에 대해서도 함께 고민했으면 좋겠다”고 덧붙였습니다.



오늘 간담회는 조세재정연구원과 참여연대 등 민간 전문가들과 기획재정부, 산업부, 농식품부 등 정부 부처 관계자들이 참석해 국가 재정과 예산 절감 방안에 대한 의견을 청취하기 위해 마련됐습니다.



대통령실에서는 강훈식 비서실장과 김용범 정책실장, 류덕현 재정기획보좌관, 하준경 경제성장수석 등이 자리했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



