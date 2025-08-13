고용부 “산재 사고에 경제제재…반복 시 과징금·영업정지 요건 강화”

고용노동부가 노동자 사망 등 중대재해가 발생한 기업에 대해 과징금을 부과하고 영업정지 요건을 강화하는 등 경제적 제재를 강화하겠다고 밝혔습니다.



권창준 고용노동부 차관은 오늘(13일) 정부세종청사에서 진행된 기자간담회에서 이 같은 내용이 담긴 '중대재해 근절을 위한 추진 상황 및 향후 계획'을 밝혔습니다.



고용부는 우선 현행 '동시 2명 이상 사망'할 경우로 규정된 건설사 영업정지와 입찰 제한 요청 대상을 '연간 다수 사망'으로 확대하도록 산업안전보건법 개정을 추진할 방침입니다.



올해만 노동자 4명이 숨진 포스코이앤씨의 경우, 각각의 사고에서 1명이 숨져 여러 차례 사고가 반복돼도 영업정지나 입찰 제한 대상에 포함되지 않았습니다.



권창준 차관은 "현행 제도로는 동시에 2명 이상 사망하지 않으면 (연간) 10명이 사망해도 영업정지 등을 요청하지 못한다"며 "연간 몇 명으로 정할지 등을 논의해야 한다"고 설명했습니다.



다만 포스코이앤씨에 소급 적용할지 여부에 대해서는 "법리적으로 따져봐야 한다"며 말을 아꼈습니다.



영업정지 요청을 했는데도 해당 건설사에서 사망사고가 또 발생하면 등록말소를 요청할 수 있는 규정도 신설할 예정입니다.



또, 산업안전보건법 개정을 통해 안전·보건 조치 위반으로 다수 혹은 반복적인 사망사고가 발생하는 법인에 대해서는 과태료와 과징금을 물리는 방안도 마련하기로 했습니다.



권 차관은 "산업안전보건법 위반에 따른 벌금이 평균 120만 원"이라며 "사법처분이 세 보이긴 하지만, 실제로 제재를 받는 사람 입장에선 과태료가 부담이 더 클 수 있다"고 설명했습니다.



이밖에, 대출 심사와 공시·평가 등 금융권 자체 위험 관리 강화를 통한 중대재해 예방을 촉진하고 중대재해가 반복되는 사업장의 공공 입찰 참가를 강력하게 제한하는 방안에 대해 관계 부처와 협의할 예정이라고 고용부는 밝혔습니다.



한편, 고용부는 적극적인 산업재해 예방 조치도 진행하겠다고 밝혔습니다.



이와 관련해, 산업 재해 예방을 위해 중대재해가 아닌 경우에도 고용부 장관이 긴급작업중지를 명령할 수 있는 제도 도입을 검토하고 있습니다.



작업중지명령은 2019년 '산업안전보건법(산안법)' 개정으로 그 범위가 '중대재해가 발생한 해당 작업'과 '중대재해가 발생한 작업과 동일한 작업'으로 축소됐습니다.



권 차관은 "(긴급 작업중지 명령을) 인위적으로 결정하지 않도록 요건을 구체화하고, 위원회를 통해 심의하고 발동하도록 하는 것을 고민하고 있다"고 설명했습니다.



'위험의 외주화' 방지를 위한 원청의 책임도 강화합니다.



원청의 산업안전 공시의무를 신설하고 하청 노동자를 포함한 재해 현황, 재발 방지 대책, 안전보건 관리 체제 등을 공개하는 방식입니다.



건설 현장의 불법하도급에 대한 합동 단속도 정례화하고, 국토교통부, 공정거래위원회 등과 벌점, 형사처벌 등 엄정 조치를 내릴 방침입니다.



고용부는 이 같은 계획을 어제(12일) 국무회의에서 이재명 대통령에게 보고했는데, 향후 전문가 및 노사의 의견을 수렴해 다음 달 안에 '노동안전 종합대책'을 수립할 예정입니다.



또, 어제 이 대통령이 언급한 산업재해를 상시로 챙길 상설특별위원회 설립 방안도 마련할 예정입니다.



