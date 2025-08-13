경제

무협 “미국, 통화 강세 요구 가능성…수출 충격 대비해야”

입력 2025.08.13 (12:16) 수정 2025.08.13 (12:17)

미국이 주요국과의 관세 협상 이후 통화 절상을 요구할 가능성이 있어 한국 수출에 미칠 충격에 대비해야 한다는 분석이 나왔습니다.

한국무역협회는 오늘(13일) ‘트럼프 ’환율 카드‘ 가능성 낮지만, 수출 충격 대비 필요’라는 제목의 보고서를 통해 원달러 환율이 관세 협상 다음 의제로 부상할 수 있다고 전망했습니다.

최근 도널드 트럼프 미국 대통령이 연방준비제도(Fed·연준)의 새 이사로 지명한 스티븐 미란 백악관 국가경제자문위원장은 ‘마러라고 합의’ 구상에서 달러 약세를 유도하겠다는 뜻을 밝힌 바 있습니다.

이 구상이 아니더라도 각국이 대미 관세 영향 최소화 차원에서 자국 통화 가치를 떨어뜨릴 것에 대비해 미국이 한국을 포함한 교역 상대국에 통화 강세를 요구할 가능성이 있다는 게 무협 분석입니다.

달러화 가치가 떨어져 원화 강세가 되면 국내 수출입도 영향을 받을 수밖에 없습니다.

원달러 환율이 10% 하락할 때 한국의 수출액은 0.25% 감소하고, 수입액은 1.31% 증가하는 것으로 분석됐습니다.

이 경우 수출 기업은 수익성을 유지하고자 달러 기준으로 수출 가격을 올리는 선택을 할 수 있지만 이로 인해 수출 물량이 감소한다면 더 손해입니다.

원달러 환율이 10% 하락한 상황에서 수출 단가가 1.18% 오르면 수출 물량은 1.43% 감소해 최종 수출액은 0.25% 줄어들기 때문입니다.

종합적으로 환율 변동성이 1%포인트 커지면 한국의 수출 물량은 1.54% 감소하는 것으로 분석됐습니다.

다만 환율 하락이 수입 기업에는 도움이 되는데, 환율이 10% 떨어지면 원자재 수입 단가 하락으로 전 산업의 평균 생산 비용이 3% 감소하는 것으로 나타났습니다.

특히 수입 원자재 의존도가 높은 석탄·석유 제품의 원가 절감률은 7.2%, 1차 금속제품은 6.0%로 상대적으로 큰 효과를 볼 수 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

