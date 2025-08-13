제주 코로나19 증가세…50세 이상 75% 차지
입력 2025.08.13 (12:17) 수정 2025.08.13 (15:37)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
제주도 보건환경연구원은 올해 들어 32주차인 지난 3일부터 9일까지 일주일간 도내 코로나19 감염증 검출률이 50%로 나타났다고 밝혔습니다.
이는 4주 전 검출률 8%에 비해 6배 이상 늘어난 수치로, 전국 평균보다도 높습니다.
연령별로는, 50세 이상 중장년과 고령층이 도내 코로나19 환자의 75% 이상 차지했는데, 여름철 에어컨 사용으로 인한 내부 환기 부족과 휴가철 대면 접촉 증가가 원인으로 꼽힙니다.
이는 4주 전 검출률 8%에 비해 6배 이상 늘어난 수치로, 전국 평균보다도 높습니다.
연령별로는, 50세 이상 중장년과 고령층이 도내 코로나19 환자의 75% 이상 차지했는데, 여름철 에어컨 사용으로 인한 내부 환기 부족과 휴가철 대면 접촉 증가가 원인으로 꼽힙니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 제주 코로나19 증가세…50세 이상 75% 차지
-
- 입력 2025-08-13 12:17:21
- 수정2025-08-13 15:37:24
제주도 보건환경연구원은 올해 들어 32주차인 지난 3일부터 9일까지 일주일간 도내 코로나19 감염증 검출률이 50%로 나타났다고 밝혔습니다.
이는 4주 전 검출률 8%에 비해 6배 이상 늘어난 수치로, 전국 평균보다도 높습니다.
연령별로는, 50세 이상 중장년과 고령층이 도내 코로나19 환자의 75% 이상 차지했는데, 여름철 에어컨 사용으로 인한 내부 환기 부족과 휴가철 대면 접촉 증가가 원인으로 꼽힙니다.
이는 4주 전 검출률 8%에 비해 6배 이상 늘어난 수치로, 전국 평균보다도 높습니다.
연령별로는, 50세 이상 중장년과 고령층이 도내 코로나19 환자의 75% 이상 차지했는데, 여름철 에어컨 사용으로 인한 내부 환기 부족과 휴가철 대면 접촉 증가가 원인으로 꼽힙니다.
-
-
임연희 기자 yhlim@kbs.co.kr임연희 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.