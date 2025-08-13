올해 2분기 제주 경제 악화…인구 861명 순유출

동영상 고정 취소

올해 2분기 제주지역 경제 사정이 나빠진 것으로 나타났습니다.



통계청 제주사무소 자료를 보면 제주지역 광공업과 서비스업 생산지수는 지난해 같은 분기대비 각각 2.2%와 9.2% 줄었고, 특히 건설수주액은 같은 기간 70.6%나 줄어든 것으로 나타났습니다.



이런 가운데 제주지역 인구도 모든 연령대에서 전입인구보다 전출인구가 많아 860여 명이 순유출된 것으로 집계됐습니다.



