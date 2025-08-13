청소노동자 3명 중 2명 월 소득 100만 원 미만
입력 2025.08.13 (12:19) 수정 2025.08.13 (15:37)
제주지역 청소노동자의 3분의 2는 월평균 소득이 100만 원에 못 미치는 것으로 나타났습니다.
제주여성가족연구원의 2023년 근로환경조사에 따르면 도내 청소노동자는 3만 4천여 명으로 전체 임금 노동자의 11.8%를 차지해 전국 평균 6.2%에 비해 두배 가까이 높았습니다.
청소노동자의 월평균 소득은 100만 원 미만이 67%로 전체의 3분의 2에 달했고, 임시직 형태 근무가 65%로 고용안정성이 낮았습니다.
임연희 기자 yhlim@kbs.co.kr임연희 기자의 기사 모음
