배경훈 장관, ‘연구개발 생태계 복원·투자 확대’ 약속

배경훈 과학기술정보통신부 장관이 연구개발(R&D) 생태계 복원과 투자 확대를 약속했습니다.



배 장관은 오늘(13일) 서울 관악구 서울대 반도체공동연구소에서 ‘R&D 생태계 혁신을 위한 연구현장 간담회’를 열고, 국내에서 충분한 연구 환경을 마련해줬다면 굳이 해외로 나가지 않고 한국에서 성과를 냈을 것이라고 밝혔습니다.



배 장관은 이어, R&D 투자 확대도 적시성과 효용성을 고민해야 한다며, 연구에 집중할 수 있는 환경을 만들 방안이 필요하다고 덧붙였습니다.



기본적 연구 환경 외에도 좋은 인재가 마음껏 활동할 수 있는 조직 문화를 함께 조성하는 게 중요하다는 뜻으로 풀이됩니다.



이진환 국가과학기술연구회(NST) 정책기획본부장은 이 자리에서 그간 한국의 연구 개발 정책이 국내에만 집중한 측면이 있다고 지적했습니다.



그러면서 한국 연구계가 논문의 양과 질 측면에서 성장하고 있지만, 상위 1% 연구자는 투자 규모에 비해 커지지 않고 있다고 설명했습니다.



차진웅 한국표준과학연구원 선임연구원은 중간에 과제 예산이 삭감되고 중단되며 어려움을 겪었다며, 협약된 연구 예산이 바뀌는 건 방지해야 한다고 건의했습니다.



또, 디지털 헬스케어 스타트업 코넥티브의 노두현 대표는 “매사추세츠공대(MIT)와 협력해 학생을 인턴으로 받았는데, 아마존 같은 데서는 허드렛일하다 실제 업무를 해서 좋았다는 반응을 보였다”며 펀드 형식의지원을 제안했습니다.



배 장관은 이에 대해 “AI와 첨단기술이 주도하는 국가 대전환을 통해 혁신이 끊임없이 일어나는 연구개발 생태계를 만드는 것이 무엇보다 중요하다”며 과학기술 주도를 통한 ‘진짜 성장’을 이루겠다고 강조했습니다.



한편, 배 장관은 간담회에 앞서 어제 배터리 화재 사고가 발생한 서울대 유회진학술정보관 내 실습실을 찾아 연구실 안전 관리를 당부했습니다.



배 장관은 현장에서 “미래 새싹들이 충분히 연구할 안전한 환경을 마련해 주지 못한 것을 반성한다”며 올해 안에 실험실 연구 안전 대책 방안을 발표하겠다고 말했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!