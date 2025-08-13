한강 유역 경기 고양시 원당교 지점에 홍수경보 발령

한강 유역에 많은 비가 내리면서 경기 고양시 원당천의 원당교 지점에 홍수경보가 내려졌습니다.한강홍수통제소는 오늘(13일) 낮 12시 30분에 한강 유역 경기 고양시 원당교 지점에 홍수경보를 발령한다고 밝혔습니다.한강홍수통제소는 고양시, 양주시, 파주시에서 하천 수위 상승과 범람에 따른 홍수 피해가 우려된다며 주민들에게 하천변에 접근하지 말고 안전한 곳에 머무는 등 홍수 피해가 없도록 유의해 달라고 당부했습니다.홍수경보는 최대 홍수량의 70%까지 수위가 높아질 것으로 예상될 때 내려지며, 천변 둔치와 자전거도로 등 시설물이 대부분 침수됩니다.현재 홍수경보는 한강 유역에서 경기 고양시 원당교 한 곳에 내려져 있습니다.또, 홍수주의보는 한탄강 유역에서 경기 동두천시 송천교 한 곳에 발효 중입니다.■ 홍수 예·경보 시 국민행동요령▷ 홍수 피해가 예상되는 지역의 주민은 TV와 라디오, 인터넷을 통해 기상 변화를 알아 둡시다.▷ 홍수 우려 때 피난 가능한 장소와 길을 사전에 숙지합시다.▷ 갑작스러운 홍수가 발생하였으면 높은 곳으로 빨리 대피합시다.▷ 비탈면이나 산사태가 일어날 수 있는 지역에 가까이 가지 맙시다.▷ 바위나 자갈 등이 흘러내리기 쉬운 비탈면 지역의 도로 통행을 삼가고, 만약 도로를 지날 때 주위를 잘 살핀 후 이동합시다.▷ 홍수 예상 시 전기차단기를 내리고 가스 밸브를 잠급시다.▷ 침수된 지역에서 자동차를 운전하지 맙시다.▷ 지정된 대피소에 도착하면 반드시 도착 사실을 알리고, 통제에 따라 행동합시다.▷ 침수 주택은 가스·전기차단기가 off에 있는지 확인하고, 기술자의 안전 조사가 끝난 후 사용합시다.▷ 수돗물이나 저장 식수도 오염 여부를 반드시 조사 후에 사용합시다.※ 이 기사는 홍수통제소와 기상청 등의 재난 관련 정보를 자동 수신해 KBS 자체 알고리즘에 따라 자동으로 생산되었습니다.[사진 출처 : 재난미디어센터 제공]